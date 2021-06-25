Диван с сюрпризом: в Приморье преступник пытался уйти от кары необычным способом

Правоохранители выяснили – мужчина находился в федеральном розыске. Фото: Евгения ГУСЕВА

Вечер четверга во Владивостоке для многих выдался приятным, на улице господствовала комфортная погода, а небо украшал красивый закат. Но не всем удалось в этот вечер расслабиться. Жительнице Артема пришлось вызывать наряд росгвардейцев, потому что знакомый мужчина угрожал убить ее ножом. «КП – Владивосток» выяснила подробности происшествия.

Женщина, которая проживает на улице Кирова в Артеме, попала в ужасную ситуацию – знакомый мужчина достал нож и угрожал убить хозяйку квартиры. Приморчанке удалось добраться до телефона и позвонить во вневедомственную охрану, она рассказала, что знакомый сломал замок входной двери, удерживает ее в помещении, а также избил ее.

Росгвардейцы немедленно приехали на место происшествия и сразу отправились в квартиру. Они постучали во входную дверь, но никто не открыл. В это же время в окне показалась потерпевшая, которая хотела выпрыгнуть, так как опасается за свою жизнь. Для того, чтобы спасти женщину, потребовалась пожарную машину МЧС.

Правоохранители ворвались в квартиру, но злоумышленника нигде не было видно. Осмотрев квартиру, они выяснили: мужчина пытался спрятаться в коробе дивана.

27-летний подозреваемый был доставлен в полицию. Там выяснилось, что задержанный находится в федеральном розыске. Оказывается, в отношении мужчины расследовалось уголовное дело за присвоение и растрату (статья 160 УК РФ). Следствие доказало, что этот человек причастен к преступлению. Но когда дело направили в Артемовский городской суд, обвиняемый решил, что не будет приходить на заседания. Это и послужило поводом для того, чтобы жителя Артема объявили в федеральный розыск.