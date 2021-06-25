И на нашей улице будет праздник

Программа по ремонту дворов позволила за последние два года масштабно отремонтировать во Владивостоке 547 дворовых территорий Фото: Сергей БАЛАНОВ

Программа благоустройства дворов Владивостока, благодаря которой уже сотни придомовых территорий обрели новый асфальт или детские и спортивные площадки, не просто продолжится в следующем году, но уже и опубликован список тех счастливцев, к кому придет благоустройство. Жители этих домов с помощью своих управляющих компаний потрудились над заполнением заявки, и теперь их двор станет заметно лучше.

В общественную комиссию по отбору территорий вошли сотрудники администрации Владивостока, депутаты думы города, представители различных политических партий, представители общественных объединений, а также активные граждане. Заявки принимались весь май, всего их поступило свыше 500, но выбрали только 80 адресов:

Асфальтирование территории:

ул. Лермонтова, 79/2, 79а, 97, 99, пр. 100-летия Владивостока, 26, 116, 118, 151, 153, пр. Красного Знамени, 84, 137, пр. Океанский, 133, пр. Острякова, 6, ул. 50 лет ВЛКСМ, 22, ул. Адмирала Юмашева, 20а, 20б, ул. Анны Щетининой, 30, 32, ул. Башидзе, 16, ул. Борисенко, 64, 66, ул. Верхнепортовая, 76, ул. Волкова, 3, 5, ул. Вострецова, 4а, ул. Глинки, 10, ул. Горийская, 1, ул. Горная, 25, ул. Давыдова, 29, 33а, ул. Днепровская, 51, 55, ул. Добровольского, 7а, ул. Жигура, 48, ул. Зои Космодемьянской, 13, 14, ул. Интернациональная, 53, 55, ул. Калинина, 47а, 144, ул. Ладыгина, 2, ул. Луговая, 21, ул. Надибаидзе, 26, ул. Нейбута, 63, ул. Никифорова, 2, 6, ул. Новоивановская, 3, ул. Окатовая, 2, 12, ул. Олега Кошевого, 3, ул. Русская, 7, 62, ул. Сабанеева, 13, ул. Сафонова, 39, ул. Сахалинская, 34, ул. Терешковой, 1, 10, ул. Терешковой, 10, ул. Тигровая, 25, ул. Фастовская, 14, ул. Часовитина, 7, ул. Черёмуховая, 16, 22

Оборудование детской площадки:

пер. Днепровский, 3а, пр. Красного Знамени, 133/1, ул. 40 лет ВЛКСМ, 8, ул. Адмирала Кузнецова, 78, ул. Гамарника, 23, ул. Енисейская, 2, ул. Коммунаров, 14, 32, ул. Космонавтов, 21, ул. Ладыгина, 9/1, ул. Мусорского, 13д, ул. Нерчинская, 21, ул. Окатовая, 20, ул. Пушкинская, 52, ул. Толстого, 48, ул. Чкалова, 16

Оборудование спортивной площадки:

пр. 100-летия Владивостока, 60, ул. Окатовая, 6

Окончательный список озвучат после подтверждения объемов финансирования от Правительства Приморья. Возможно, перечень дворов расширится. Но может и сократиться.

Как рассказали специалисты управления содержания жилищного фонда мэрии, при отборе учитывалось количество собственников, которые проголосовали, наличие проекта, степень износа асфальта и готовность дома участвовать в софинансировании. Для спортивной и детской площадок учитывалось и количество домов в округе.

СКАЗАНО

Заместитель главы администрации Владивостока Тарас Фищук:

- Долгие годы во Владивостоке не проводилось никакой работы по ремонту дворов. Были сотни жалоб и обращений. Муниципалитет давал стандартный совет всем – работайте со своей управляющей компанией, изыскивайте средства. Но очевидно, что ремонт двора – очень затратное мероприятие. И не все дома в состоянии оплатить установку детской площадки и тем более асфальтирование. Программа по ремонту дворов, созданная по решению губернатора Приморья, – это отличная возможность привести в порядок свою придомовую территорию. За четыре года ее реализации во Владивостоке удалось отремонтировать шестую часть всех дворов. Это внушает надежду, что через несколько лет жители каждого дома смогут гордиться своим двором.