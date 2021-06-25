Во Владивостоке реконструируют изношенные тепловые сети

Во Владивостоке заменяют изношенные коммуникации. Фото: Марина Шерстюк/Администрация Владивостока.

В столице Приморского края проходит масштабный ремонт изношенных тепловых сетей, многие из которых построены еще в прошлом веке. По словам специалистов администрации Владивостока, реконструкция позволит обеспечить стабильный гидравлический режим и улучшить качество обслуживания абонентов. Своевременная подготовка коммуникаций к предстоящему холодному сезону призвана снизить затраты на эксплуатацию оборудования и защитить от коррозии наружные тепловые сети и внутренние системы теплопотребления.

Сейчас ремонт систем подачи тепла проходит в центре Владивостока. Специалистам предстоит заменить 250 метров труб на участке от улицы Адмирала Захарова до пересечения с Бестужева и до улицы Посьетской. Работы планируется закончить до конца июня после чего подрядчики мэрии начнут ремонт дороги по нацпроекту БКД.

Подрядная организация по заказу МУПВ «ВПЭС» также реконструирует тепловые сети в районе Черемуховой, 22. Вскоре здесь появится 200 метров современных труб высококачественной изоляции вместо изношенных. Помимо этого, рабочие заменят устаревшие тепловые камеры, что позволит значительно улучшить качество обслуживания людей. Реконструкция продлится до конца лета.

С опережением графика проходит ремонт в районе Невельского, 1, и Шепеткова, 16. Как рассказали специалисты ВПЭС, в прошлом году на Шепетковка заменили 80 метров теплотрассы, в этом году поменяли еще 157 метров. Работы с конца июня запланированы и на Шепеткова, 25, здесь реконструируют устаревшую теплотрассу.

Не оставили без модернизации район поселка Подножье на острове Русский. Здесь трудятся специалисты КГУП «Примтеплоэнерго». Ремонт проходит и в районе улицы Военное Шоссе, здесь ведется перекладка тепловой сети сотрудниками АО «ДГК». Также на данный момент работы по замене теплосети кипят на Семеновской.

Всего за лето в планах «ВПЭС» заменить во Владивостоке 3,7 километра теплосетей по 17 адресам. Помимо перечисленных адресов ремонт пройдет на улицах Сахалинской, Окатовой, Шепеткова, Черемуховой, Крыгина, Тунгусской, Ильичева, Нейбута, Невельского. За счет городского бюджета предусмотрены реконструкции на 3-й Строительной, Крыгина, Борисенко, масштабная реконструкция участков сетей – на Сахалинской.

– Благодаря синхронизации организаций, осуществляющих ремонт сетей и дорог, ведется работа по замене участков тепловых сетей под дорогами, подлежащих ремонту в рамках программы «Безопасные качественные дороги», – отметили в администрации города.

На данный момент закончился ремонт на улице Харьковская. В районе дома №1 подрядчики заменили 72 метра изношенных труб после чего на участке началось комплексное благоустройство улично-дорожной сети. «КП-Владивосток» уже подробно рассказывала, что здесь ремонтируют пешеходные зоны, сети ливневой канализации, укладывают новый асфальт и устанавливают ограждения.

Кстати, комплексный ремонт тепловых сетей перед укладкой нового асфальта сделали и в районе дома № 32 на улице Нейбута. Тепловики заменили 60 метров изношенных коммуникаций.

– Большой объем запланированных ремонтных работ связан с тем, что городские теплосети в основном были построены более сорока лет назад, а капитально ремонтировать их стали только в последнее десятилетие. На отдельных участках износ теплосетей достигает 90 %. При этом энергетики делают всё, чтобы сократить время испытаний и ремонта. Сроки ремонта ежедневно отслеживаются. Также ведется мониторинг мнения жителей в социальных сетях и популярных пабликах, – подытожили специалисты мэрии.

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