Со слезами на глазах: выпускники-олимпийцы во Владивостоке получили свои дипломы

Жан Кузнецов вручает дипломы. Фото: Анастасия Полетаева

В пятницу, 25 июня, в Приморском государственном училище олимпийского резерва состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам. 56 специалистов получили документ о среднем специальном образовании, сообщает корреспондент «КП-Владивосток». Каждый выпускник за плечами имеет множество спортивных наград и званий – все они когда-то твердо решили связать свою жизнь со спортом и не пожалели.

Этот год для техникума является юбилейным. 25 лет назад училище распахнуло свои двери для учеников, и сегодня свои дипломы получил уже 21-й выпуск.

С завершением учебы ребят поздравил министр спорта Приморского края Жан Кузнецов, который в торжественной обстановке вручил выпускникам дипломы.

«Уважаемый коллектив училища олимпийского резерва, дорогие ребята, разрешите мне от имени губернатора Приморского края и от себя лично поприветствовать вас на церемонии вручения дипломов об окончании училища олимпийского резерва Приморского края. Хочу сказать, что для вас сегодня очень знаменательный день, вы входите во взрослую жизнь и те знания и навыки, которые вы получили здесь, они будут применены непосредственной в вашей жизни по вашему направлению, по вашей профессии. Сегодня правительством нашей страны поставлены амбициозные задачи по совершенствованию подготовки наших спортсменов для выступлений на Чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх, а также по развитию массового и детского спорта. И, конечно, те знания, которые вы приобрели, они будут востребованы. Мы со своей стороны поможем сделать все, чтобы вы получили рабочие места», - выступил с приветственным словом Жан Кузнецов.

Выпускники училища олимпийского резерва во Владивостоке получили свои дипломы. Фото: Анастасия Полетаева

Исполняющий обязанности директора училища Олимпийского резерва Приморского края Станислав Феоктистов отметил, что большинство ребят уже работают тренерами в детско-юношеских спортивных школах.

«Сегодня мы выпускали 56 специалистов по средне-специальному образованию в области физической культуры и спорта. Хочется отметить, что из них большая часть – это 32 выпускника уже работают тренерами в детско-юношеских спортивных школах. Все выпускники будут продолжать обучение уже в высших учебных заведениях. Многие из них продолжают и спортивную карьеру. Некоторые сейчас находятся на спортивных подготовках для сборных команд России, поэтому не смогли сегодня присутствовать на вручении дипломов. Отмечу, что все ребята прекрасно защитились на итоговых аттестационных работах», - рассказал Станислав Феоктистов.

Глава училища Олимпийского резерва Приморского края Станислав Феоктистов. Фото: Анастасия Полетаева

Сами выпускники рассказывают, что во время обучения получили ценные знания, которые им пригодятся в жизни. Так, экс-игрок хоккейных команд «Тайфун» «Адмирал», чемпион России по хоккею, игрок Chance Liga в Чехии 19-летний Иван Веремчук рассказал, что поступил в училище по своему личному желанию.

«После девятого класса я решил, что полностью отдамся спорту и решил поступить в техникум олимпийского резерва и не пожалел. Я очень благодарен всему педагогическому составу за переданные знания и опыт. Планы на будущее поставлены грандиозные, хочется добиться всего по максимуму, хотелось бы заиграть на самом высоком уровне и попасть в ХК «Адмирал», - рассказывает Иван Веремчук.

Выпускник Иван Веремчук. Фото: Анастасия Полетаева

В этот торжественный день выпускники со слезами на глазах прощались со стенами уже родного училища и преподавателями, которые за это время стали для них родными.