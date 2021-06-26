Туман, облачность и до +32 °C: синоптики изменили прогноз на 26 июня 2021 года

В Приморье сегодня осадков не ожидается, но будет облачно

Синоптики изменили прогноз погоды на субботу, 26 июня. Ранее сообщалось, что в этот день на территории Приморского края пройдут дожди. По данным портала "Примпогода", в крае сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром в отдельных районах туман, а воздух прогреется до +32 °C.

Владивосток с самого утра окажется во власти тумана, который будет постепенно ослабевать к середине дня. Осадков не ожидается, будет преобладать переменная облачность. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха прогреется до +20 °C, в пригороде будет теплее: до +24 °C.

В Уссурийске сегодня без осадков, из-за переменной облачности воздух прогреется до +30 °C, а ветер будет дуть с юга.

В Находке синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный слабый до умеренного. Воздух прогреется до +25 °C.

Температура воды в Амурском заливе +17°C, в заливе Посьета +20°C, в бухте Находка +16°C.