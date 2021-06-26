Уютный сквер вместо асфальтированной площадки: во Владивостоке благоустроят 30-й причал

Новый сквер появится в центре Владивостока у 30-го причала. Фото: vlc.ru

Во Владивостоке начался первый этап благоустройства 30-го причала. На месте асфальтированной площадки в скором времени должен появиться уютный сквер.

Работы по озеленению будущего места отдыха горожан уже начались. После того, как специалисты проведут озеленение и расланируют территорию, начнется обустройство пешеходных зон.

В сквере появится Аллея мореплавателей. Фото: vlc.ru

Проект не предполагает масштабных работ по реконструкции. Архитекторы планируют обустроить зоны для пешеходов. Их проектировали с учетом безопасности, ведь рядом проходит железная дорога. Кроме того, заранее были проанализированы маршруты пешеходов, благодаря чему новые пешеходные дорожки будут соответствовать привычным маршрутам для горожан. А это проходы от вокзала морских прибрежных сообщений до центральной площадью города.

После завершения благоустройства на территории нового сквера установят малые архитектурные формы. Здесь также предусмотрено создание Аллеи мореплавателей.