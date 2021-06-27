Фура вылетела на встречку. Серьезная авария произошла в Приморье

Фото: instagram.com/gorod_nhk.

Серьезное ДТП произошла на трассе в Приморье. Габаритный транспорт вылетел на полосу, предназначенную для встречного движения. Подробности в материале «Комсомольской правды».

Инцидент случился днем воскресенья, 27 июня, в городе Находка. На дороге в районе рыбного порта двигалась огромная фура под управлением мужчины. В какой-то момент рулевой транспорта не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. Только по счастливой случайности, в этот момент на «встречке» никого не было. Фура, преодолев соседнюю полосу, вылетела на тротуар, врезавшись в клумбы, деревья и столб с проводами, который от удара рухнул.

По предварительной информации, никто не пострадал. Однако в месте ДТП сейчас наблюдается затрудненное движение.

В обстоятельствах случившегося теперь предстоит разбираться компетентным органам.

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