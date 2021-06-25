Приморские предприниматели выловили более 3 тысяч тонн сардины иваси и скумбрии

Приморские рыбаки уже добыли 2 128 тонн сардины иваси и 976 тонн скумбрии Фото: Александр ХИТРОВ

Сейчас на промысле в Южно-Курильской зоне работают два крупнотоннажных судна ООО «Форпост» и одно судно Находкинской базы активного морского рыболовства.

- В этом году промысел этой рыбы начался раньше – со второй декады мая. На данный момент приморские рыбаки добыли 2 128 тонн сардины иваси и 976 тонн скумбрии, – рассказал руководитель Приморского территориального управления Росрыболовства Валерий Корко.

Напомним, что ежедневное употребление в пищу дальневосточной сардины иваси препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, помогает работе печени, снижает общий уровень холестерина в крови. Такой эффект ученые объясняют высоким содержанием в рыбе жирных кислот омега-3. Чтобы покрыть суточную потребность в этих кислотах, достаточно съесть 100 граммов консервов из сардины.

Скумбрия же является источником микроэлементов, витаминов В12 и РР, а также минералов йода, хрома, фосфора и натрия. Высокое содержание кислоты омега-3 помогает нормализовать обмен веществ и повысить защитные функции организма. Диетологи отмечают, что помимо безусловной пользы для организма, обе рыбы позволяют дольше ощущать сытость благодаря сбалансированному содержанию белка и жира.

Тем, кто хочет сбросить вес, больше подойдут консервы в собственном соку, а не в масле или томате. Напомним, что рыбные консервы, а также навага, горбуша, сельдь, минтай, камбала и кальмар продаются по доступным ценам в магазинах региона благодаря госпрограмме «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае» на 2020-2027 годы.