Игорно-купальная зона: берег бухты Муравьиной глобально преобразится

Благодаря удачной "розе ветров" парусные виды спорта в бухте Муравьиной пользуются особой популярностью. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Бухта Муравьиная – излюбленное место для кайтеров, виндсерферов и любителей SUP-прогулок. Сейчас девелоперы разрабатывают проект благоустройства пляжной зоны в бухте. Они намерены сотрудничать с приморскими спортсменами для поиска оптимальных вариантов развития пляжной территории.

600 гектаров в бухте Муравьиная с 2009 года – территория игорной зоны «Приморье», где располагаются казино «Шамбала» и «Tigre de Cristal». Корпорация развития Приморского края решила изменить концепцию развития этого места и сейчас там планируется построить масштабный туристический курорт, где можно будет не только сыграть в азартные игры, но и отдохнуть всей семьей или заняться спортом. Пляжную территорию благоустроят по высоким международным стандартам. Представители корпорации хотят взаимодействовать с приморскими спортсменами для разработки наилучшего варианта.

- Мы готовы сотрудничать со спортсменами Приморья для учета их пожеланий при разработке концепции развития пляжа и всей территории туристического кластера. Мы поддерживаем спортивные мероприятия и инициативы, поскольку спорт является частью полноценного отдыха, – пояснил исполнительный директор Корпорации развития Приморского края Игорь Трофимов.

Проект первого этапа благоустройства пляжа будет разработан в этом году. Главная задача Корпорации развития Приморского края – сохранить достоинства рекреационной зоны, сделав ее более комфортной для пребывания отдыхающих. Это поможет развить туристический потенциал в крае в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы.