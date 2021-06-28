Как стать предпринимателем, узнали жители Приморья

Любой желающий может познакомиться с социальными, правовыми и экономическими условиями существования предпринимательской деятельности Фото: Вадим ПОПОВ

«Азбука предпринимательства» за несколько дней помогла приморцам разобраться в том, как открыть бизнес. На тренинге разбирали все этапы: от разработки бизнес-идеи до процедуры регистрации компании.

Благодаря этому образовательному курсу любой желающий может познакомиться с социальными, правовыми и экономическими условиями существования предпринимательской деятельности, разобраться в плюсах и минусах существующих организационно-правовых форм малого бизнеса, изучить специальные налоговые режимы, действующие в Приморье. Также, можно понять, что ближе: регистрация в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. С помощью преподавателей можно разработать бизнес-идею, прописать бизнес-план и даже проанализировать его отдельные составляющие.

- Полученные в ходе тренинга знания участники направят на запуск собственного бизнеса. На курсе были озвучены такие необычные проекты, как пекарня и перепелиная ферма, социальный бизнес. В числе спикеров – специалисты подразделений центра «Мой бизнес», они рассказали обо всех мерах поддержках малого и среднего предпринимательства, которые можно получить в регионе, – рассказал генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.

Некоторые участники по итогам тренинга понимают, что пока хотят попробовать самозанятость, а не индивидуальное предпринимательство.

- Я для себя открыла, что еще мало знаю о создании собственного бизнеса, и что стоит подходить к этому более рационально. Мне кажется, нехватка соответствующих знаний в принципе является причиной закрытия многих компаний в России – это не так просто, как может показаться на первый взгляд, – рассказала участница тренинга, исполнительный директор компании Анастасия Линник.

Подробную информацию про образовательные мероприятия центра «Мой бизнес» можно уточнить по телефону: 8 (423) 279-59-09. Зарегистрироваться, а также узнавать о графике обучающих мероприятий можно на сайте центра «Мой бизнес» в разделе «Календарь событий», а также в социальных сетях: Facebook, Instagram и Telegram-канале «Приморье для бизнеса».

Напомним, что организация бесплатного обучения для предпринимателей и тех, кто только хочет ими стать, проходит в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы