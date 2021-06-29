В центре Владивостока модернизируют изношенные тепловые сети, чтобы избежать прорывов и провалов на дороге

Во Владивостоке модернизируют теплотрассу в центре города. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С 12 по 28 июля во Владивостоке запланирован масштабный ремонт устаревшего трубопровода и канала, по которому он проходит. Модернизация коммуникаций пройдет в самом сердце города, на улице Светланская. Именно здесь ежедневно передвигается общественный транспорт и тысячи автомобилистов. Также каждый год по главной улице города проезжает многотонная техника во время Парада Победы. Словом, ремонт крайне необходим, если случится прорыв или хуже того провал асфальта, то беды не избежать.

Ремонтом устаревших систем займутся специалисты муниципального предприятия «ВПЭС». Естественно, что на время работ придется перекрыть движение и парковку на оживленной дороге. Как сообщила пресс-служба администрации города, ограничения введут на участке в районе дома №37 на Светланской (магазин «Снайпер») и далее в сторону площади.

Ради будущей безопасности и бесперебойной подачи отопления и горячей воды местным жителям придется потерпеть временные трудности. Ремонт начнется с 9:00 утра 12 июля и ориентировочно продлится до 23:00 часов 28 июля. Объехать перекрытый участок можно будет с одной стороны через Корабельную Набережную, с другой – через Уборевича, Суханова, Пушкинскую.

Жителей города просят с пониманием отнестись к ограничению, энергетики в свою очередь постараются сократить сроки ремонта. О изменении маршрутов общественного транспорта будет сообщаться дополнительно.

Стоит отметить, что всего в этом году в столице Приморья заменят около 3700 метров теплосетей. Ремонт запланирован на Тунгусской, Нерчинской, Крыгина, Сахалинской, Ильичева, Уборевича, Береговой, Светланской, Шепеткова, Невельского, Громова, Черемуховой, 18-20, Бестужева, Окатовой, в Стрелковом переулке, на Ватутина и Нейбута.

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