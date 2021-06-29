Пожарные отстаивают лес в национальном парке «Бикин»

Тушение ведется на участке горно-лесистой местности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожарные десантники сражаются с огнем с нацпарке «Бикин». О термической аномалии на охраняемой природной территории специалисты краевого учреждения «Приморская авиабаза» узнали с помощью информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства. К устью ключа Лукьянов в районе реки Плотникова попасть возможно только по воздуху. Экипаж самолета Ан-2, совершивший контрольный вылет, подтвердил тревожное сообщение. Пожарные десантники прибыли на место огненного ЧП на вертолете.

Тушение ведется на участке горно-лесистой местности, где высота рельефа достигает 1150 метров. С таким масштабом пожара в нацпарке «Бикин» специалисты столкнулись впервые:

- Мы готовы к любому развитию событий. Плохо, что прогноз погоды не позволяет надеяться, что дождь пойдет в ближайшие дни, – прокомментировал ситуацию директор национального парка Алексей Кудрявцев.

У экстремальных пожарных есть все необходимое для борьбы с огнем. По оснащению «Приморская авиабаза» является лучшей организацией авиалесоохраны всего Дальнего Востока. Предприятие в полном объеме получает финансирование, что позволяет закупать технику и проводить подготовку личного состава. Средства на это предусмотрены в региональном бюджете в рамках госпрограммы «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2020-2027 годы.

- В этом году мы успешно прошли весенний пожароопасный сезон, сотрудники, отличившиеся в борьбе с огнем, получили материальное поощрение. В настоящее время большая группа наших специалистов помогает коллегам тушить лесные пожары в Якутии. Оставшихся сил достаточно для эффективного реагирования на экстренные ситуации,- рассказал министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира края Константин Степанов.

По предварительным данным, пожар в национальном парке «Бикин» возник в результате так называемой «сухой грозы» – когда грозовой дождь проходит очень быстро и не успевает потушить подожженные молниями деревья.