В Приморье названы территории с благоприятным инвестиционным климатом

Приморский край поднялся в Национальном рейтинге с 76 места до 14-го. Фото: Семен АПАСОВ

По итогам первого квартала 2021 года 12 территорий Приморского края признаны лучшими по внедрению муниципального инвестиционного стандарта. Впервые за семь лет рейтинга состояния инвестиционного климата Приморский край находится в лучшей группе, поднявшись с 76 места до 14-го. Оценка шла по таким показателям, как лицензирование, законодательство по поддержке инвесторов, прямая связь инвестора с руководством региона, инвестиционный портал и портал малого бизнеса, а также финансовая поддержка.

По оценке экспертного сообщества, в начале 2021 года 12 городов и районов Приморья полностью справились с поставленными задачами по улучшению бизнес-среды на своих территориях. Это Артем, Дальнереченск, Спасск-Дальний, Кавалеровский, Красноармейский, Дальнереченский, Пожарский, Шкотовский, Надеждинский районы, Ханкайский, Лазовский и Чугуевский округа.

Работы еще непочатый край. Регион отнюдь не блещет показателями по качеству дорог, постановке на кадастровый учет, доступности трудовых ресурсов, рабочим местам в бизнес-инкубаторах и недвижимости для бизнеса. Губернатор Приморья поручил профильным органам власти в течение двух недель предоставить пошаговый и детальный план по изменению ситуации до конца 2022 года:

- Мы видим те проблемы, которые сегодня есть в крае и которые необходимо совместными усилиями решать. Мы должны создавать все условия, чтобы бизнес был прозрачным, - заявил Олег Кожемяко.

Механизм решения этих задач проработан и предусмотрен государственной программой «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы.

На заметку

Каждому муниципалитету на год ставится несколько задач, выполнение которых оценивают краевые власти. По итогам этой работы составляется рейтинг, в том числе с учетом оценки бизнес-сообществом. Это позволяет составить полную картину того, как в реальности обстоят дела на местах. В этом году вектор оценки сместился на три главных направления: численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, количество налогоплательщиков на профессиональный доход, качество муниципальных услуг.