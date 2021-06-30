Село Воздвиженка капитально отремонтируют

Инфраструктура села Воздвиженка требует капитального обновления. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Всю инфраструктуру военного городка Воздвиженка с момента его основания обслуживали организации Министерства обороны России. Сейчас имущество передают в муниципалитет, благодаря чему можно будет модернизировать коммунальное хозяйство населенного пункта. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко встретился с жителями Воздвиженки и обсудил фронт работ.

Ремонт нужен капитальный: проложить новые водопроводные и канализационные сети, отремонтировать дома и благоустроить дворы.

- Вода идет жёлтая, от нее даже вещи красятся, не говоря о том, что пить ее нельзя. В подвалах стоит вода, аварийку не вызвать, – поделились своими проблемами жители села.

Губернатор отметил, что помимо решения озвученных на встрече вопросов, необходимо построить новую школу и отремонтировать дороги. Олег Кожемяко заявил, что на 2022 год в бюджет края заложат деньги на строительство водопровода и канализационной насосной станции. Соответствующие поручения уже отданы Министерству жилищно-коммунального хозяйства региона, которое должно разработать проекты по данным вопросам.

- Сейчас мы занимаемся проблемами Воздвиженки, направляем средства. Кроме этого, теперь население сможет принимать участие в краевых программах, среди которых и благоустройство. Также подберем и управляющую компанию, которая займется обслуживанием жилья в селе. Подключим депутатов, чтоб построили детскую площадку для начала, – обозначил губернатор Приморья.

Напомним, что улучшение жилищной инфраструктуры в регионе проходят благодаря реализации госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.