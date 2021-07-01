«Напал на ребенка и пнул женщину»: в Приморье камера уличного наблюдения сняла низкий поступок мужчины

Прохожий столкнул ребенка с велосипеда на асфальт. Фото: принтскрин видео.

Неприятная ситуация произошла накануне среди бела дня в Уссурийске. Как уверяет местная жительница, на ее сына напал неизвестный мужчина, который столкнул ребенка с велосипеда, якобы защищая собаку. Хотя мальчик вообще не притронулся к животному.

История развернулась на улице Волочаевская в Уссурийске.

– Мой ребенок ехал на велосипеде, а вот этот самый недочеловек, мало того, что толкнул моего сына с велика, подумав, что его собачку задели, так еще и пнул женщину, которая пошла с мальчишками на шиномонтаж, чтобы те подкачали себе колеса. Собака не пострадала, а вот ребенок и женщина ...Вроде бы взрослый человек, а так повел себя. Еще и обматерил всех по итогу. Заявление в полицию написано. Если кто-то знает этого антигероя, просьба написать по номеру. 89243335069, – обратилась за помощью через интернет мама мальчика.

Судя по всему, женщина, сопровождавшая ребят решила поговорить с неадекватным прохожим, однако получила отпор. На этом моменте видео обрывается. Надеемся, что обидчика вскоре найдут и привлекут к ответственности.

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