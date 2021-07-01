Случайное знакомство у магазина во Владивостоке обернулось убийством

В Приморье расследуют подробности убийства. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Во Владивостоке следователи выясняют подробности убийства, которое случилось на улице Спортивная. Как считают специалисты, между новыми знакомыми вспыхнула ссора во время совместных посиделок. Хозяин квартиры нанес гостю смертельный удар ножом.

Тело погибшего нашли 29 июня. Во время следственно-оперативных мероприятий выяснилось, что к смерти может быть причастен 48-летний мужчина.

– По версии следствия, подозреваемый познакомился с потерпевшим на улице возле магазина, где он приобретал спиртное. После знакомства он пригласил нового знакомого к себе домой, чтобы вместе выпить. В процессе общения между ними возникла ссора, во время которой потерпевший высказал оскорбительные слова в адрес матери подозреваемого. В ответ на это последний нанес своему гостю удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения потерпевший скончался, – рассказали в СУ СК Приморья.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», расследование продолжается.