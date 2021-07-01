Край встречает олимпийцев: сборная России уже завтра начнет тренировки в Приморье

В Приморье приедут более 600 спортсменов из состава олимпийских и паралимпийских команд для тренировок и акклиматизации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завтра, 2 июля, в Приморье начнут тренировки более 600 спортсменов из состава олимпийских и паралимпийских команд. Атлетам предстоять защищать спортивную честь России на XXXII летних Олимпийских играх и XVI летних Паралимпийских играх в Токио. 24 сборные команды также акклиматизируются к условиям Страны Восходящего Солнца.

Накануне губернатор края Олег Кожемяко провел совещание, посвященное приему олимпийцев на приморских площадках. Особое внимание было уделено вопросам эпидемической безопасности. Глава региона напомнил:

- У Приморья есть давний и положительный опыт проведения предстартовых сборов национальных команд, и во многих случаях их выступления на соревнованиях после таких сборов приносили хорошие результаты.

Так, например, Сеульская Олимпиада принесла золото нашей команде по футболу. Спортивные базы края постоянно совершенствуются в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.

Участники совещания обсудили вопросы оснащения тренировочных объектов необходимым инвентарем и прочие рабочие моменты. Во время подготовки спортсменов со 2 июля по 29 августа на этих спортбазах другие мероприятия не будут проводиться.

- Основными площадками предолимпийских сборов станут спортивный комплекс «Олимпиец», культурно-спортивный комплекс «Фетисов Арена», кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский, кампус Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, стрелково-стендовый комплекс «Стрелок», спорткомплекс «Динамо» и гребная база в поселке Лозовый Партизанского городского округа, – рассказал министр спорта Приморского края Жан Кузнецов.

На базе кампуса ДВФУ с 5 июля развернется оперативный штаб, который будет координировать всю работу по предолимпийским сборам. Об этом в ходе совещания доложил директор федерального учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России» Георгий Брюсов.