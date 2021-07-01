На 10 улицах Владивостока обновили разметку пешеходных переходов

Во Владивостоке обновляют разметку на переходах. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во Владивостоке обновляют дорожную разметку. Только на этой неделе специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» облагородили пешеходные переходы сразу на 10 улицах города. Для удобства местных жителей все работы ведутся в ночное время.

На данный момент рабочие завершили с разметкой на Зои Космодемьянской, Приморской, Окатовой, Черняховского, Невельского и других улицах. Помимо обновления зебр дорожники также устанавливают новые знаки. Они уже появились на Никифорова, 2, Котельникова, 17, 30, Адмирала Смирнова, 12, Юмашева, 40, в районе водоканала и по другим адресам.

Как рассказали представители дорожной службы, обновление разметки и знаков – приоритетная задача на летний период. Стоить отметить, что разметку на переходах наносят специальной краской и покрывают термопластиком для лучшей видимости и отражения света.

– По состоянию на сегодняшний день, на дороги города уже нанесли более 7 тысяч квадратных метров разметки – это более 300 переходов и около 400 километров осевых линии. Таковы цифры с начала года. Работа продолжается. Обновляют разметку в ночное время, чтобы не мешать автотранспорту и пешеходам, – рассказали в пресс-службе администрации Владивостока.

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