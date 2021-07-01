Приморцам с ограниченными возможностями компенсируют расходы на адаптацию жилья

Особым спросом у людей с ограниченными возможностями пользуются подъемники Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мерами государственной поддержки с начала года воспользовались почти 60 жителей Приморья, которые в силу заболеваний испытывают трудности с передвижением. На помощь маломобильным гражданам уже направлено порядка 18 миллионов рублей в рамках госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Особым спросом у людей с ограниченными возможностями пользуются подъемники. Кроме того, средства пошли на расширение дверных проемов, покупку пандусов и доводчиков для дверей.

- В текущем году мы предусмотрели на эти выплаты почти 40 миллионов рублей. Увеличение финансирования позволит оказать поддержку гораздо большему числу нуждающихся, – отметила министр труда и социальной политики региона Светлана Красицкая. - Очень важно, чтобы люди знали о том, на какую поддержку они могут рассчитывать. Ответы на многие вопросы они могут получить в нашем министерстве или в центре «Опора».

По словам главы ведомства, повышение качества жизни людей с ограниченными возможностями, успешная социализация в обществе – важнейшее направление социальной политики региона.

Конкретно!

Оформить компенсацию можно в течение 31 рабочего дня. Если заявление на компенсацию подано через Социальный портал Приморского края, заявителю не потребуется предоставлять подлинники или копии документов.

За помощью в подаче заявления на компенсацию, подборе оборудования можно также обратиться в информационно-ресурсный центр «Опора». Телефоны и адреса центра размещены на сайте Приморского центра социального обслуживания населения.