Центр «Мой бизнес» ввел новую услугу за символическую плату

Центр Мой бизнес Фото: Вадим ПОПОВ

Приморский центр «Мой бизнес» предлагает новую услугу предпринимателям. В подразделении, расположенном в центре Владивостока (ул.Тигровая,7), можно за смешные деньги (100 рублей в день) пользоваться рабочим местом. А самозанятые и начинающие бизнесмены могут устроить личный офис и вовсе бесплатно.

- Цель создания у нас коворкинга* – не просто предоставить рабочее место начинающему предпринимателю, но и организовать настоящее бизнес-сообщество, участники которого смогут обмениваться опытом и устанавливать полезные связи, находить бизнес-партнеров или единомышленников, получать юридическое или бухгалтерское сопровождение, участвовать в обучающих семинарах, – рассказал генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.

В коворкинге – 20 рабочих мест, которые оборудованы всем необходимым. Есть столы, компьютеры, оргтехника, переговорные зоны. Режим работы – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Новая форма поддержки бизнеса внедряется в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы.

К услугам предпринимателей – три бесплатных пакета: для самозанятых, «Начинайка» – для предпринимателей, работающих до года и зарегистрированных в центре «Мой бизнес» по бесплатной упрощенной схеме, а также «Социальный» – для предпринимателей со статусом «социального предприятия».

Конкретно!

Для того, чтобы воспользоваться услугами коворкинга, предпринимателю нужно заполнить заявку на сайте «Мой бизнес». Подробную информацию про образовательные мероприятия центра «Мой бизнес» можно уточнить по телефону: 8 (423) 279-59-09. Зарегистрироваться, а также узнавать о графике обучающих мероприятий можно на сайте центра «Мой бизнес» в разделе «Календарь событий» и в социальных сетях: Facebook, Instagram и Telegram-канале «Приморье для бизнеса».

*коворкинг - это рабочее пространство с оргтехникой, скоростным доступом в интернет и рабочими местами, которые могут арендовать люди разных сфер деятельности.