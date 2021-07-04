Состоится не только ВЭФ-2021, но и «Улица Дальнего Востока»

Фото: Игорь Новиков

Для тех, кому нет дела до жизни чиновников и том-менеджеров высшего порядка, рамочных соглашений и прочих достигнутых договоренностей, Восточный экономический форум во Владивостоке, как правило, запоминался только одним – выставкой «Улица Дальнего Востока», которую проводили в дни ВЭФ на набережной бухты Аякс (на территории кампуса ДВФУ).

Во-первых, каждый год интересно, что еще придумают представители регионов, павильоны в форме чего построят и что в них покажут. Во-вторых, сама выставка – это единственное место, куда могут попасть горожане или гости города, не аккредитованные на форум. Иными словами, это такое городское мероприятие, доступное для всех сразу после окончания ВЭФ, когда высокое начальство разъезжается. Причем интерес к выставке настолько высок, что организаторы даже стали проводить предварительный день для льготников, как шутят горожане, – пока остальные не набежали и не разорили улицу и ее павильоны.

Именно «Улица Дальнего Востока» подарила знаменитую мемную «Елку из корюшки» от Сахалина. Знаменитые фото чиновников, которые большими ложками едят красную икру. Здесь готовили блины Владимир Путин и Си Цзинпинь, гуляли Стивен Сигал и Памела Андерсон и многие другие.

В прошлом году форум не проводился, по понятным причинам. Но в 2021-м пока все говорит о том, что VI ВЭФ состоится именно в очном формате. И не только форум, но и «Улица Дальнего Востока». Она пройдет там же, на набережной бухты Аякс, 2-7 сентября.

«За пять лет проведения выставка “Улица Дальнего Востока” по праву стала настоящей жемчужиной мероприятия. Эта экспозиция открывает участникам и гостям инвестиционный, экономический и культурный потенциал регионов Дальнего Востока», – отметил заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО Денис Андреев.

В этом году на выставке впервые откроется специальная зона, где пройдет часть мероприятий деловой программы ВЭФ. Со 2 по 4 сентября выставку смогут посетить гости и участники форума, 5-7 сентября – все желающие.

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