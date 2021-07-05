«Какая-то нечисть»: увиденное на кладбище в Приморье шокировало людей

В Приморье ищут очевидцев происшествия на кладбище. Фото: Милана СОКОЛ

Жуткая ситуация произошла на одном из кладбищ Приморья. И жуткая она не из-за каких-то паранормальных явлений, а от человеческой наглости, отсутствия элементарного воспитания и уважения. Дело в том, что неизвестные «покуражились» на чужих могилах. Да так, что родственники усопших готовы платить деньги, чтобы найти негодяев.

История развернулась в Дальнегосркосм городском округе.

– Какая то нечисть разгромила кладбище в п Мономахово. Тут дело даже не в святом уже, а в человеческом, такое может сделать только нечисть. Измазать фекалиями памятники... Выродки. Даем хорошее вознаграждение, за информацию о возможных участниках этого акта вандализма, – поделились в сети местные жители.

Подобное неуважение должно быть наказано. Фото: www.instagram.com/atypical_dalnegorsk.

От действий вандалом пострадали с разу несколько захоронений. Как уверяют семьи, чьи могилы были потревожены, после ЧП вызвали полицию, однако восстановить справедливость это не помогло, по крайней мере пока.

– В чем самая бредовость этой ситуации – приехала полиция, и при наличии всех следов явного акта вандализма, пыталась все списать на то, что якобы памятники, возможно, сами упали от ветра и т. д. В итоге предложили за свои деньги нанять специалистов, которые бы подтвердили, либо опровергли, что реально памятники были разрушены по чьей-то вине... Со слов человека, у которого памятник свернули, поставленный его матери, практически весь день он вчера на кладбище провел, пытаясь его восстановить, – рассказал в сети один из местных жителей.

Не исключено, что после огласки и большого общественного резонанса виновных все же найдут. По крайней мере хочется верить, что осквернение чужих могил не останется безнаказанным.

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