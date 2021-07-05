Безопасность и комфорт пассажиров – превыше всего. Во Владивостоке проверяют готовность автобусов к перевозке

Во Владивостоке проверяют общественный транспорт перед выходом на линии. Фото: vlc.ru

Во Владивостоке сотрудники Госавтоинспекции и администрация города проверяют транспорт, который выйдет на маршруты в этом году. На данный момент по результатам открытых конкурсов в электронной форме определены девять компаний, которые будут заниматься перевозками. Однако прежде, чем автобусы выйдут на линию, предпринимателям предстоит позаботиться о безопасности пассажиров и устранить нарушения, если такие выявят.

Комиссия в составе специалистов управления транспорта администрации Владивостока совместно с сотрудниками ГИБДД проверила технику компании «ВладАвто». Перевозчик стал победителем прошедшего открытого конкурса и получил возможность работать на шести маршрутах – № 8, 34, 44, 59, 64 и 89. Компания готова задействовать 37 автобусов: китайского производителя Yutong, корейского Hyundai, а также российские «Газели». Часть из них абсолютно новые. Однако без нареканий не обошлось.

– При проверке обращаем внимание в первую очередь на техническое состояние автобусов, исправность всех его элементов, соответствие классу транспортного средства, указанного в контракте, наличие регистрации. Немаловажное значение имеет опрятность салона, внешний вид кузова. Автобусы должны быть оснащены электронными табло, системами аудиоинформирования, видеофиксации, ГЛОНАСС. Обязательное условие – наличие оборудования для безналичной оплаты проезда, – поделился начальник управления транспорта администрации города Александр Иванов.

По словам специалиста, важную роль занимает и доступность транспорта для маломобильных горожан. На это проверяющие тоже обращают внимание. Изначально «ВладАвто» получила семь замечаний. Перевозчику дали время, чтобы исправить недочеты, после чего прошла повторная приемка автобусов. Весь транспорт допустили к работе на городских маршрутах.

Помимо «ВладАвто» в числе тех, кто в этом будет заниматься пассажирскими перевозками – муниципальное предприятие «ВПОПАТ № 1» и коммерческие – «РостТранс», «Каслар», «Раннер», «Самокат», «ДВ Транзит», «Владивостокская автотранспортная компания» и «ДВ-ТрансСети». Администрация в процессе заключения контрактов с ними. Договоры с перевозчиками подпишут на год после проверки транспорта.