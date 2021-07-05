Сточные воды главной свалки Приморья перестанут поступать в почву и водоемы

Губернатор Приморья поставил задачу внедрить раздельный сбор поступающих отходов. Фото: Андрей АБРАМОВ

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко определил задачи по очистке сточных вод на полигоне отходов на Холмистой. В планах создание очистных сооружений, восстановление ливневых коллекторов и гидроизоляция водопропускных лотков. Часть работ завершат уже в августе.

Министр ЖКХ Приморского края Владимир Бабич объяснил, что для того, чтобы сточные воды с мусорного полигона прекратили поступать в почву и близлежащие водоемы, будет установлена насосная станция для перекачки воды в пруды-отстойники. Затем построят очистные сооружения для очистки вод, восстановят ливневые коллекторы и сделают гидроизоляцию водопропускных лотков. Первый этап работ завершат в августе этого года, крайний срок для остальных – 1 декабря.

- Должен быть четкий план-график выполнения работ, привлечены нужные специалисты, чтобы как можно скорее этот вопрос был решен. Крайний срок – 1 декабря 2021 года, – заявил губернатор края.

Также, он отметил, что следующим этапом работ станет организация максимальной переработки поступающих отходов, чтобы объемы мусора, захораниваемого на полигоне, уменьшились.

Напомним, что в июне Олег Кожемяко посетил мусорный полигон на Холмистой, остался недоволен увиденным и раскритиковал министерство ЖКХ региона за низкие темпы внедрения процесса раздельного сбора поступающих отходов и недостаточную заботу об экологической безопасности. Губернатор постановил до конца года исправить сложившуюся ситуацию. Работы будут вестись в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы.

Сейчас мощности мусорного полигона на Холмистой практически исчерпаны. Поэтому планируется постройка нового мусоросортировочного полигона на значительном расстоянии от поселка Городечный в Надеждинском районе. Он сможет принять весь объем твердых коммунальных отходов, который образуется во Владивостокском и Артемовском городских округах, а также в Надеждинском районе. Благодаря работе по новой технологии, возможность возгорания отходов исключена. Для строительства полигона планируется заключить концессионное соглашение с компанией-инвестором.