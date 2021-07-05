Строительство детских садов и планировка территорий: администрация Владивостока готова взаимодействовать с застройщиками

На совещании обсудили общие вопросы развития города и строительства. Фото: Анастасия Котлярова.

Во Владивостоке состоялась встреча представителей строительных компаний и заместителя главы администрации города Алексея Ляйфера. На совещании обсудили, как регулировать конфликтные ситуации с жителями, рассмотрели варианты решения проблемных вопросов и отметили важность постройки детских садов.

Важнейшие задачи, стоящие перед участниками встречи – наращивание объемов жилищного строительства и налаживание процесса разработки и принятия проектов планировки территорий.

- Общие вопросы развития города и строительства будем обсуждать на подобных совместных встречах с бизнесом, которые предлагаем сделать регулярными. При этом продолжает действовать рабочая группа с застройщиками, где можно решать локальные и более конкретные вопросы по каждому объекту, если они появляются. Надеюсь, такая системная работа в перспективе снизит число проблем, которые требуют индивидуального подхода. Хотя, в любом случае, готовы содействовать всем участникам процесса, - объяснил вице-мэр Владивостока.

Алексей Ляйфер отметил, что взаимодействие застройщиков и городской власти с жителями также является приоритетом. Решать конфликты и учитывать мнение людей необходимо. Вице-мэр подчеркнул, что такие ситуации, как на Жигура, должны быть исключены. Напомним, что строительные работы там велись и поздним вечером, вопреки закону о тишине.

Рабочая группа с застройщиками позволяет решать множество актуальных вопросов. Фото: Анастасия Котлярова.

Еще один вопрос, который обсудили на встрече – необходимость постройки детских садов во Владивостоке. До 2024 года необходимо обеспечить местами в дошкольных учреждениях детей до трех лет. Алексей Ляйфер предложил застройщикам строить сады самостоятельно, либо проектировать их в первых этажах строящихся домов. Город готов выкупать такие объекты и открывать там муниципальные сады.

Представители строительных компаний отметили высокую эффективность рабочей группы с застройщиками. Такая форма взаимодействия, по их словам, позволяет решать множество актуальных вопросов по стройкам.

Во встрече приняли участие руководители таких организаций, как группа компаний «ПИК», «СЗ «Мега Сити», «СЗ «Жилкапинвест», «СК Система», «СЗ «Восточный Луч», «Ренессанс Актив», группа компаний «Эскадра» и многие другие.