От ливней и гроз до +35: Приморью обещали крайне нестабильную погоду

Погода в регионе неустойчива. Фото: Евгения ГУСЕВА/ Сергей БАЛАНОВ

На этой неделе с погодой Приморья будут атмосферные фронты. Сейчас массы движутся на север Японского моря, благодаря чему дожди в крае должны прекратиться. Однако появятся новые условия, из-за которых кратковременные дожди с грозами можно ждать в отдельных районах региона.

Во Владивостоке 6 июля больших осадков не обещано, воздух днем прогреется до 23 градусов.

Однако на этом осадки, да и переменчивая погода в целом, не заканчиваются. В течение десяти дней за господство над Приморьем будут бороться циклоническая депрессия и охотский антициклон. Это грозит тем, что периодически на западе региона могут проливаться небольшие дожди, а потом будет солнечная жаркая погода. Такое предположение сделал глава Примгидромета Борис Кубай.

Во Владивостоке, предположительно, в шести из десяти случаев будет тепло.

В то же время в Приморье можно ожидать и повышение температуры, в том числе и среднеклиматические значения могут возрасти на полтора-градуса. Со следующей недели в некоторых местах края можно ожидать 35 градусов на термометре.

После этого возможен приход тропической воздушной массы с Китая, что грозит Приморью долгими ливнями и грозами.