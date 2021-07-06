Быстрый интернет пришёл на Триозерье в Приморье

Бухта Триозерье в Приморском крае

На Триозерье в Приморье появился быстрый интернет стандарта LTE от МТС. Связь «четвёртого поколения» покрывает акваторию и более 1,5 км береговой полосы. Хорошей новостью для любителей отдыхать в фотогеничных локациях и делиться снимками сразу поделилась в своём аккаунте в Instagram директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Также мобильным интернетом МТС обеспечены все базы отдыха, расположенные на территории бухты – «Лазурное море», «Серебряный берег», «Морской бриз». «В последние годы актуальность внутреннего туризма для Приморья значительно возросла, география гостей расширилась, а турпоток увеличился. С помощью Big Data мы проанализировали самые востребованные направления и заранее подготовили сеть к наплыву отдыхающих: ввод в эксплуатацию новых базовых станций стандарта LTE в рекреационных зонах позволит и туристам, и местным жителям быть всегда «на связи» и комфортно пользоваться самыми современными интернет-сервисами – смотреть любимые фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах, делиться впечатлениями от отдыха в социальных сетях, читать книги в электронных библиотеках и слушать музыку», — отметила Евгения Сысоева. Ранее связью МТС «четвертого поколения» были покрыты другие популярные туристические локации Приморья — бухты Бойсмана, Ливадия, Окуневая, Спокойная, поселок Безверхово, острова Путятин и Песчаный.

При этом, в бухте Окуневая построена уникальная для Приморья базовая станция на солнечных батареях, поскольку в том районе нет электросетей.