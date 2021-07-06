ТОФ присоединился к поискам самолеа Ан-26, пропавшего на Камчатке 6 июля 2021 года

Противолодочный самолет Ил-38.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Тихоокеанский флот присоединился к поискам самолета Ан-26, пропавшего на Камчатке 6 июля 2021 года.
В район поиска, где перестал выходить на связь самолет Ан-26, направлен противолодочный самолет Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота.
Поисковая операция продолжается. Вертолеты Ми-8 и самолет продолжают осматривать территорию, где в последний раз выходил на связь экипаж самолета Ан-26. Обследуются и близлежащие районы.
По прибытию в зону поисков, противолодочный самолет Ил-38 от ТОФ присоединится к поисковой операции.