Росавиация озвучила возможную причину ЧП с самолетом Ан-26, пропавшем 6 июля 2021 года на Камчатке

По версии Росавиации именно туман и густая облачность могли стать причиной исчезновения самолета Ан-26. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эксперты Росавиации высказали возможную причину ЧП с самолетом Ан-26, пропавшем 6 июля 2021 года на Камчатке. По мнению экспертов, погодные условия могли стать причиной произошедшего.

«Во время захода на посадку метеоусловия характеризовались наличием в окрестности аэропорта тумана, разорванной облачности с нижней кромкой 300 м и сплошной облачности на высоте 720 м, расположенные в районе горы закрыты облачностью» — рассказали в Росавиации.

По версии экспертов, именно туман и густая облачность могли стать причиной чрезвычайного происшествия.