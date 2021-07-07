Жертвы есть? Во Владивостоке автомобиль превратился в груду металлолома после сокрушительного ДТП

Авария на Некрасовской. Фото:www.instagram.dpskontrol_125rus.

Серьезное ДТП разыгралось в утренние часы в Ленинском районе Владивостока 7 июля. Сценарий происшествия еще предстоит выяснить специалистам, которые уже работают на месте, но, судя по кадрам от очевидцев, последствия явно серьезные.

Авария случилась недалеко от Некрасовских гостинок. Водитель белого седана, марку которого сейчас сложно определить из-за тотальных повреждений, не справился с управлением. Автомобиль несколько раз перевернулся, превратившись в груду искореженного металла.

На место происшествия прибыли представители экстренных служб, включаю скорую для помощи пострадавшему и спасателей, которые пролили проезжую часть, чтобы смыть технические жидкости, вылившиеся на дорогу.

На место прибыла скорая помощь. Фото:www.instagram.dpskontrol_125rus.

В социальных сетях местные жители переживают по поводу жертв, которые вполне вероятны при подобном ДТП. На данный момент информация о пострадавших уточняется. Стоит отметить, что на аварийном участке собралась пробка.

Из-за аварии движение на Некрасовской замедлено. Фото:www.instagram.dpskontrol_125rus.

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