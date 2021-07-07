В Приморье стартовал проект «Бизнес-наставничество. Перезагрузка»

Центр "Мой бизнес" Фото: Вадим ПОПОВ

Обучающий проект «Бизнес-наставничество. Перезагрузка» продлится до октября, затем предприниматели перейдут на индивидуальную работу с наставниками. Те выберут себе подопечных, исходя из их направлений деятельности. Проекты в этом году охватывают различные сферы жизни: от внутреннего туризма до цифровизации.

- В этом году мы отобрали более 200 заявок. Судя по тому, что они поступали не только из Приморского края, но и с Сахалина, и с Хабаровска, можно говорить, что потребность в подобной программе есть у предпринимателей со всего Дальнего Востока, – отметил генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.

Главная задача такой формы работы – помочь бизнесу решить проблемы, возникшие из-за пандемии, адаптировать бизнес-идеи участников под новые реалии рынка и познакомить предпринимателей с опытными экспертами, которые помогут сохранить компании молодых бизнесменов. Участников проекта обещают прокачать в вопросах обновления бизнес-моделей, научить отслеживать изменения рынка, познакомить с отчетностью и помочь структурировать бизнес. «Бизнес-наставничество. Перезагрузка» полезна как предпринимателям, так и региону. Первым участие в проекте поможет найти новых партнеров и сотрудников, а также повысить уровень компетенций, в Приморье же улучшится инвестиционный климат.

Обучение будет проходить в разных форматах: вебинары, консультации и личные встречи. Эксперты обсудят юридические аспекты организации бизнеса, помогут выбрать режим налогообложения и расскажут про риски, научат привлекать инвестиции, познакомят с маркетингом и управленческим учетом для малого и среднего бизнеса, объяснят, как мотивировать персонал и прогнозировать финансовую деятельность.

- Программа проекта насыщенная и делится на онлайн и офлайн мероприятия. Менторы проведут 10 очных встреч с участниками в малых группах, а в сентябре запланированы онлайн-выступления с известными российскими и зарубежными экспертами. Такое чередование форматов позволит дать новичкам весь массив нужной информации и поставить их на верные «рельсы» для развития бизнеса, – рассказал начальник отдела развития предпринимательства Министерства экономики Иван Машунин.

Менторами проекта стали руководители крупных региональных компаний и представители делового сообщества Приморья. В этом году география экспертов расширилась, теперь прокачивать молодых предпринимателей будут наставники из Приморья, Москвы, Хабаровска и Южно-Сахалинска.

- Я рад, что так много людей хочет заниматься бизнесом. Это позволяет человеку раскрыть себя в полной мере. Предпринимателям очень важно консолидировать, дружить и обмениваться опытом. Хочу пожелать участникам программы представить на суд экспертов качественные проекты и заработать много денег, – отметил совладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев.

Более подробную информацию можно получить в центре «Мой бизнес» по телефонам: 8 (902) 056-40-81 и 8 (423) 279-59-09. Напомним, что обучение проходит абсолютно бесплатно в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы.