Песок Шаморы просеивают от мусора и камней

Уборка всей территории бухты займет пять дней. Фото:Евгений Кулешов.

Работы по очищению бухты Лазурной начинают с пяти утра, чтобы не мешать посетителям пляжей. Очисткой прибрежной песчаной полосы от мусора занимается специализированная техника муниципального предприятия «Содержание городских территорий». На уборку всей прибрежной полосы потребуется пять дней.

Ранее такая работа на Шаморе не проводилась. В этом году попробовали использовать навесное оборудование и различную технику – все получилось.

- Процесс проходит следующим образом: сначала в работе задействуем погрузчик с модернизированным ковшом, он убирает крупный мусор, большие валуны и камни. Следом запускаем малую со специальной сеткой, которая просеивает песок, отделяя мелкие фракции – ракушки, траву, маленькие камни, - рассказывает заместитель директора МБУ «Содержание городских территорий» Алексей Руденко.

Напомним, что в бухте Лазурной продолжаются работы по благоустройству. Арендаторы вместо деревянных построек на втором и третьем пляжах обустраивают открытые террасы. Они будут располагаться так, чтобы не затрагивать обязательные 50 метров до воды, благодаря чему пляжная территория будет полностью сохранена. Эти террасы также должны быть доступны для маломобильных групп населения. Второй этап реконструкции запланирован на 2022 год. Старые здания по другую сторону пешеходного тротуара снесут, а на их месте построят новые. Работы будут происходить постепенно, чтобы гостям Шаморы было комфортно находиться на благоустроенной территории.