Депутаты выступили с обращением к ЦБ РФ о снижении максимальной ставки по микрозаймам

С лета 2019 года закон установил максимальный размер процентной ставки по микрозаймам — 1%. Это 28–30% в месяц и 365% в год. Народные избранники считают такие цифры неприемлемыми, учитывая что в МФО и так обращаются граждане в тяжелом финансовом положении. Такие проценты позволяют МФО наживаться на проблемах людей.

Объем просроченных займов продолжает расти ежемесячно. По итогам февраля 2021 года сумма просрочки по микрозаймам длительностью более 90 дней достигла рекордного показателя 5,4 миллиона рублей, а общая сумма просроченных займов составила 171,8 миллиарда рублей.

Для заемщиков такая инициатива позволит снизить переплату по займу в 2 раза. Это неоспоримо очень выгодно для россиян. Но даже без этого закона многие МФО предлагают свои услуги по более низким ставкам, чем разрешенный порог, в целях привлечения клиентов в условиях жесткой конкуренции. Узнать о выгодных предложениях от надежных МФО можно на проекте #ВЗО.

Под вопросом остается, согласятся ли микрофинансовые организации потерять свой доход. По результатам 2020 года общая прибыль МФО была зафиксирована в размере 18,4 миллиарда рублей. Сократить эти цифры вдвое ради клиентов микрофинансовому бизнесу будет трудно.

В 2019 году после вступления в действие поправок в закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» максимальный процент был в январе установлен в размере 1,5%, в июле опустился до 1%. В итоге прибыль МФО за 2019 год составила 4,1 миллиарда за 1 квартал, 3 миллиарда за 2 квартал, 3,8 миллиарда за 3 квартал и 5,6 миллиарда за 4 квартал. При этом количество оформленных микрозаймов после укрепления законодательной базы выросло существенно.

Таким образом, можно предположить что снижение процентной ставки по микрозаймам привлечет большее количество клиентов, что сократит возможные потери МФО. Кроме величины процентной ставки, закон ограничивает МФО в размере взимаемых штрафов — итоговая сумма к возврату не должна превышать полученный займ более чем в 1,5 раза.

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