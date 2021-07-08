Портал или фотозона: яма ростом с человека найдена под Золотым мостом во Владивостоке

Дорожное препятствие расположено прямо под мостом. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Огромная яма, в которую может поместиться взрослый мужчина в полный рост, найдена во Владивостоке. Двое горожан измерили ее собой, и сфотографировались в ней.

Дорожное препятствие разместилось под мостом, на улице Калинина во Владивостоке, по направлению от ТРЦ Калина Молл.

В комментариях под видео, которое появилось в одной из Инстаграм-групп столицы Дальнего Востока, пишут, что еще совсем недавно там был то ли люк, то ли ливневка, но теперь это уже не важно, ведь она растворилась. Или смылась.

Горожане выразили свое недовольство, так как считают, что за состоянием дорог никто не следит. Однако нашлись и те, кто попытался пошутить. «Новая фотозона», «Портал», – пишут приморцы.