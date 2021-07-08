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Владивосток8 июля 2021 0:54

Портал или фотозона: яма ростом с человека найдена под Золотым мостом во Владивостоке

Взрослый мужчина смог залезть в углубление полностью
Екатерина ТИХАЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Дорожное препятствие расположено прямо под мостом.

Дорожное препятствие расположено прямо под мостом.

Фото: Дарья НАУМЕЦ

Огромная яма, в которую может поместиться взрослый мужчина в полный рост, найдена во Владивостоке. Двое горожан измерили ее собой, и сфотографировались в ней.

Дорожное препятствие разместилось под мостом, на улице Калинина во Владивостоке, по направлению от ТРЦ Калина Молл.

Яма ростом с человека найдена во Владивостоке на улице Калинина
Видео: Дорожные новости Владивостока

В комментариях под видео, которое появилось в одной из Инстаграм-групп столицы Дальнего Востока, пишут, что еще совсем недавно там был то ли люк, то ли ливневка, но теперь это уже не важно, ведь она растворилась. Или смылась.

Горожане выразили свое недовольство, так как считают, что за состоянием дорог никто не следит. Однако нашлись и те, кто попытался пошутить. «Новая фотозона», «Портал», – пишут приморцы.

Примерное месторасположение ямы.

Примерное месторасположение ямы.

Фото: Google Карты