В Приморье слишком поздно нашли пропавшую женщину

Олесю искали около десяти дней. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пропавшая в конце июня в Спасске-Дальнем женщина найдена погибшей, пишет Инстаграм-группа «ПримПоиск».

40-летняя Олеся Ф. 27 июня вышла из дома в Спасске-Дальнем. Единственное, что было известно о приморчанке, это то, что у нее каштановые волосы и что она ростом 173 сантиметра. Долгое время о местонахождении женщины ничего не было известно. Однако вечером в среду, 7 июля, волонтеры организации «ПримПоиск» сообщили, что поиски завершены, но, к сожалению, найдено тело Олеси.

– Олеся Ф. найдена. Погибла. Спасибо всем за помощь в поисках. Соболезнуем родным и близким Олеси, – написали активисты в своей группе.