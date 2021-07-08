Приморье – «середнячок» по COVID-ограничениям

В крае довольно свободная жизнь. Фото: Иван МАКЕЕВ

Приморский край вошла в число регионов, где коронавирусные ограничения ниже средней жесткости. Свое аналитическое исследование опубликовали эксперты фонда «Петербургская политика». За основу взяты официальные данные статистики и публикации СМИ.

Аналитики разделили российские регионы на несколько групп: высокая степень жесткости, выше средней, средняя, ниже средней и низкая степень жесткости.

В группу со степенью жесткости ниже средней вошло Приморье и еще семь регионов, среди которых Северная Осетия, Алтайский и Пермский края, а также Владимирская, Новосибирская, Рязанская и Ульяновская области.

Так, в Приморье власти вполовину ограничили посетителей театров и кинозалов. Заведения общепита ночью работают с ограничениями.

Региональное министерство здравоохранения напоминало о том, кого из работников обязательно нужно привить. Однако дальнейших конкретных решений принято не было.

Самые жесткие карантинные ограничения – в Москве. В столице с 18 июня введено требование сертификата о вакцинации при госпитализации, посещение предприятий общепита. В больницу без QR-кода можно попасть только в экстренном случае.