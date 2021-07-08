«Переложил сумку под голову и дальше лег спать»: во Владивостоке мужчина устроился на ночлег прямо посреди дороги

Мужчина решил поспать на дороге. Фото: принтскрин видео.

Весьма неординарная ситуация произошло ночью в Ленинском районе Владивостока. Автомобилисты оказались крайне удивлены и одновременно озадачены из-за лежащего прямо посреди проезжей части мужчины. Опасаясь за здоровье и жизнь пешехода, водители обратились за помощью к специалистам экстренных служб.

История развернулась на межквартальной дороге в районе дома №11 на улице Тобольская.

– Лежал на дороге. На вопрос – вам плохо? Спросил – ты кто? Переложил сумку под голову и дальше лег спать. В 112 отвечали долго, но вызов приняли. 10 минут тишина. Дорогу перекрыл. Водители пытались объехать, чтобы не наехать на него, – поделился в соцсетях очевидец.

Жители края в основном с иронией отнеслись к ситуации. Хотя стоит отметить, что подобные действия мужчины, который, судя по всему, находился под воздействием алкоголя, могли закончиться довольно плачевно.

«Он просто место занял для парковки, жена должна подъехать», «выпал из гнезда», «Не трогайте его, лежит человек, балдеет», «Жесть...В такую погоду, ночью, на дороге ... Мужик, наверное, перепил и до дома не дошел. Не бросайте его, пока не приедет скорая...Может повезет, и в больничку отвезут, или хотя бы прокапают», – делятся мнениями в интернете приморцы.

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