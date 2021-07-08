РРПК по итогам 1 полугодия 2021 года нарастила выпуск продукции глубокой переработки более, чем на 20%

Русская Рыбопромышленная Компания в 1 полугодии 2021 года произвела на 22% больше замороженной в море продукции глубокой переработки, чем за аналогичный период 2020 года. Это филе, сурими и фарш минтая, а также филе сельди.

«Стратегическая цель РРПК – обеспечение глубокой переработки на борту промысловых судов до 100% уловов, - сказал генеральный директор Русской Рыбопромышленной Компании Виктор Литвиненко. – И результаты, которые компания демонстрирует сегодня, доказывают, что мы поступательно движемся к намеченной цели».

Как сообщалась ранее, во втором квартале РРПК заключила договоры на поставки нового продукта – сурими – на внутренний рынок. Контракты заключены с группой «Вичюнай», ведущими пищевыми компаниями «Меридиан» и «Санта Бремор», а также с дальневосточной компанией «КВЭН». В ближайшее время РРПК планирует расширить список партнеров-потребителей сурими.

Компания продолжает отгрузки продукции партнерам, в частности, в Европе, Китае, на внутреннем рынке.

Успешно продолжается работа по предотвращению заражения новой коронавирусной инфекцией членов экипажей и продукции РРПК. Экипажи тестируются на наличие вируса и проходят перед рейсом двухнедельный карантин в корпоративном обсерваторе. В рейс допускаются только прошедшие карантин и получившие после его прохождения отрицательный результат теста. Ведется активная кампания по добровольной вакцинации, как сотрудников офиса, так и экипажей. РРПК оказывает желающим привиться информационную поддержку, а также организует пункты проведения вакцинации для членов экипажей. На текущий момент привито более 60% членов экипажей.