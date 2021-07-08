Череда смертей накрыла Приморье из-за коронавируса

От коронавируса в Приморье умерли уже 824 человека. Фото: Милана СОКОЛ

Новая коронавирусная инфекция продолжает наносить удар по Приморью. По данным за минувшие 24 часа, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались еще пять человек. За последний месяц число тех, кто не может победить заболевание, стремительно растет. С начала пандемии в крае зарегистрировано 824 смертельных случая. И это лишь по официальной статистике.

По сообщению оперштаба по борьбе с заболеваемостью в Приморье, в крае выявлены 245 инфицированных коронавирусом. За все время эпидемии заболели 48 640 местных жителей, вылечились – 43 545.

Специалисты советуют соблюдать социальную дистанцию, избегать мест массовго скопления людей, пользоваться масками и антисептиками.

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