Миллион за «крышу»: инспектор ДПС больше года закрывал глаза на нарушения закона бизнесменами в Приморье

Бывший сотрудник ДПС за деньги не обращал внимания на неисправный транспорт и фиктивные техосмотры коммерческой компании. Фото: Евгения ГУСЕВА

Бывшего инспектора ДПС из Большого камня обвиняют в получении взяток в крупном размере. По версии следствия, полицейский «крышевал» организацию, которая занимается перевозкой сыпучих грузов. Страж правопорядка за отдельное вознаграждение не обращал внимание на очевидные нарушения.

Как считают специалисты следственного комитета Приморья, полицейский получал деньги с января 2019 года по август 2020 года, находясь при исполнении обязанностей. С сотрудником ДПС расплачивался предприниматель или посредники, имеющие отношение к компании, перевозящий сыпучие грузы по Шкотовскому району и прилегающих к нему территорий Приморского края.

Среди нарушений были от, казалось бы, таких «невинных» как несанкционированная установка специальных устройств для подачи световых или звуковых сигналов, незаконного нанесения цветографических схем оперативных служб, до выпуска на линию неисправных машин, либо транспорта без техосмотра или прошедшего т/о с подложными номерами.

За взятки сотрудники организации могли беспрепятственно перемещаться по территории района, перевозя грузы, при этом в отношении них не составлялись административные протоколы. Всего за полтора года обвиняемый получил свыше 809 тысяч рублей.

Сейчас расследование завершено, предприимчивый сотрудник ДПС предстанет перед судом. Ему грозит штраф до 4-х миллионов рублей или до 12-ти лет лишения свободы. Уголовные дела же в отношении посредников и взяткодателей уже были переданы в суд ранее.

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