В Приморье закончить преступление голодному вору помешали датчики движения

Приморец спрятался на кухне и ждал, когда все работники уйдут домой. Фото: Иван МАКЕЕВ

Помните фильм «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», где преступники-неудачники Гарри и Марвин спрятались в магазине детских игрушек, чтобы ночью вылезти из укрытия и обчистить кассу? Если бы не герой Маколея Калкина и его коварно брошенного кирпича, то так бы и было. Но в современном мире в роли кирпича выступают датчики движения. Благодаря им сюжет, достойный американских фильмов, случился в одном из городов Приморья.

Так, в ресторане Находки, который расположился на улице Портовой, сработали датчики движения. И все бы ничего, но на часах было четыре утра, поэтому в заведение ворвались росгвардейцы. Они заглянули во все помещения и в итоге наткнулись на мужчину, который пытался выскользнуть в окно.

Подозрительную личность схватили и допросили. Оказалось, что приморец целенаправленно спрятался на кухне ресторана, чтобы ночью, после того, как работники разойдутся по домам, вылезти и наворовать продуктов. Даже сумку с собой прихватил. Планировал уйти так же тихо, как и спрятался, так что приезд охраны стал полной неожиданностью.

Мужчину отвезли в отдел, теперь этим «Марвином» займутся полицейские.

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