Меняет колесо посреди дороги: один из районов Владивостока сковала пробка

Автолюбители возмущены. Фото: Предоставлено очевидцами

Один из районов Владивостока сковала жуткая пробка. На проспекте 100-летия Владивостока в обе стороны машины томятся в заторе. Как рассказал «Комсомолке» очевидец, одной из причин стал мужчина, который меняет колесо прямо посреди дороги.

– Здесь образовалась пробка потому, что за 100-летием человек на своем автобусе Toyota Lite Ace остановился на левой полосе, чтобы поменять колесо. Нет, чтобы уйти в правый ряд, где все стоят, и менять. Но нет, пусть весь город постоит, – возмутился автолюбитель.