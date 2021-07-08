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Владивосток8 июля 2021 6:21

Меняет колесо посреди дороги: один из районов Владивостока сковала пробка

Водитель эгоистично остановился на левой полосе
Екатерина ТИХАЯ
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Автолюбители возмущены.

Автолюбители возмущены.

Фото: Предоставлено очевидцами

Один из районов Владивостока сковала жуткая пробка. На проспекте 100-летия Владивостока в обе стороны машины томятся в заторе. Как рассказал «Комсомолке» очевидец, одной из причин стал мужчина, который меняет колесо прямо посреди дороги.

– Здесь образовалась пробка потому, что за 100-летием человек на своем автобусе Toyota Lite Ace остановился на левой полосе, чтобы поменять колесо. Нет, чтобы уйти в правый ряд, где все стоят, и менять. Но нет, пусть весь город постоит, – возмутился автолюбитель.