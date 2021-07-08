В Приморье мужчина разгуливал по поселку с автоматом

Прогулка по поселку обернулась переполохом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приморец переполошил поселок – мужчина разгуливал с автоматом прямо по улицам Трудового. Напуганные жители сразу же позвонили в полицию, чтобы те разобрались.

На указанное место приехали росгвардейцы. Они обыскали дворы и вскоре нашли возмутителя спокойствия на улице Лермонтова. Оказалось, 44-летний мужчина расхаживал не с автоматом, а всего лишь с его муляжом. Однако и этого достаточно, чтобы в итоге оказаться в отделе полиции.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14