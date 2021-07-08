Горячие бразильские «цыпочки» никак не попадут в Приморье

Не все документы были правильно оформлены при ввозе курочек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приморье осталось без горячих курочек. Целых 27 тонн куриных ножек из Бразилии не пустили в край из-за нарушений ветзаконодательства.

Товар, который мог стать разнообразными и вкусными блюдами, лежал на складах во Владивостоке. Но пришедшая проверка заявила, что на маркировке указаны не все данные об импортере. А так как неизвестно, где и в каких условиях заготавливались куриные ножки, было решено приостановить движение продукции.

Если нарушения будут устранены, то курочки продолжат свое «путешествие» по Приморью.