Приморские бизнесмены активно берут кредиты

Бизнесмены могут взять в кредит от 10 тысяч до 5 миллионов рублей по льготным программам. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За первое полугодие этого года микрокредитная компания «Фонд развития Приморского края» выдала местным предпринимателям 108 льготных кредитов на сумму около 104,2 миллиона рублей. Бизнесмены из моногородов взяли 31 микрокредит.

Директор МКК «Фонд развития Приморского края» Елена Карионова объяснила, что компания постоянно разрабатывает новые продукты под требования рынка. Сейчас самая важная цель – помощь бизнесу, который пострадал во время пандемии.

- Для этих целей мы запустили кредит «Выгодный» с процентной ставкой в 1% годовых в первый год пользования займом. И тут мы тоже предоставляем дополнительные инструменты бизнесу из моногородов: для него процентная ставка после года составит 2% годовых. Для всех остальных – 3%, – рассказала Елена Карионова.

Самые популярные продукты – экспресс-займы. По этим программам можно получить до 500 тысяч рублей на любые бизнес-цели. Выдают кредиты без залога и стороннего поручительства под процентную ставку 5,5 % годовых. Для моногородов ставка снижена до 2,75 % годовых. Выплатить займ нужно в течение 2 лет.

В мае стартовала программа «Самозанятый», благодаря которой самозанятые граждане могут взять кредит на сумму до 500 тысяч рублей сроком на три года. Ставка – от 2 до 3 процентов годовых, оформить займ можно с первого месяца регистрации в статусе самозанятого.

Также, малый и средний бизнес, имеющий статус социального предприятия, может рассчитывать на займ «Социальный» размером до 5 миллионов рублей. Срок погашения – до 3 лет, в первый год ставка – 1% годовых. Популярностью пользуется и займ «Рефинансирование», который направлен на снижение долговой нагрузки предпринимателей. Благодаря этому продукту можно погасить действующие кредитные обязательства по кредитным договорам, договорам займа, микрозайма и лизинга.

С 1 июля пониженные ставки будут действовать по программе «Старт» для начинающих предпринимателей. Можно получить до 5 миллионов рублей на 70 % стартового капитала, пополнение оборотных средств, договор лизинга, приобретение и модернизацию основных средств. Процентная ставка на первый год пользования займом составляет 1% годовых, на оставшийся срок – 2% для предпринимателей из моногородов и 3% – для всех остальных. Помимо этого, существуют займы на развитие сельского хозяйства, реконструкцию и модернизацию предприятий производственной сферы, и даже займ для бизнеса, пострадавшего в результате чрезвычайного происшествия.

Подробную информацию про микрокредитные продукты можно уточнить по телефонам: 8 (423) 280-98-70, 8 (967) 958-98-70, а также при личной консультации по адресу: улица Тигровая 7, кабинет 318.

Напомним, что поддержка предпринимателей региона проходит в рамках реализации госпрогораммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы.