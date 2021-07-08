День семьи, любви и верности отмечают в Приморье

Сразу два события, приуроченных к Дню семьи, любви и верности, состоялись 8 июля в Краевом перинатальном центре. Персонал и пациентки медучреждения приняли участие в акции «Древо желаний», а также посадили вишневые деревья на его территории вместе с активистами Единого волонтерского центра и Владивостокского городского отделения партии «Единая Россия», которые и выступили инициаторами акции по высадке деревьев.

Перед тем, как приступить к акциям, сотрудники медучреждения рассказали будущим мамам об истории праздника, приуроченного к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Пациентки перинатального центра взяли в соответствии с полом своего малыша голубые и розовые ленты и повязали их на «древе желаний» - железной фигуре дерева у одного из медицинских корпусов - загадав свои самые сокровенные желания.

После этого женщины помогли волонтерам посадить вишневые деревья на территории медучреждения. По окончании работы новой аллеей были довольны как сотрудники перинатального центра, так и его пациентки.

Совместный «труд» оценил исполнительный секретарь Владивостокского отделения «Единой России» Александр Старжинский.

«Мы были счастливы присоединиться к акции «Древо желаний» - нет сомнений в том, что у каждой из будущих мам сбудется то, что они себе пожелали! Также мы высадили вишневую аллею, чтобы все могли наблюдать за красивым цветением этих деревьев. Краевой перинатальный центр – очень важное для Приморского края место. Здесь семья переходит на новый виток своего развития, ведь ничто не сближает родителей так, как рождение ребенка!», - сказал единоросс.