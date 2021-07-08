Семьям в Приморье окажут психологическую помощь

Семьям помогут специалисты в самых разных областях: социальные педагоги, воспитатели, учителя-дефектологи и педагоги-психологи Фото: Алексей ФОКИН

Спасская коррекционная школа-интернат выиграла грант на комплексную помощь родителям и опекунам детей. Теперь в Спасске и уссурийском филиале школы будут оказывать психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь. Консультации смогут получить не только родители и опекуны, но и те граждане, которые только хотят взять на попечение ребенка, оставшегося без семьи. Средства выделят в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году.

Спасская коррекционная школа-интернат активно ведет сайт, на котором можно найти полезные ссылки и статьи. Родителям особенных детей иногда бывает очень непросто и в школе это понимают – публикуют добрые слова, поддерживающие материалы, варианты игр и знакомят с различными видами терапевтической помощи. На сайте можно найти и памятки по безопасному поведению в различных ситуациях и телефоны различных служб помощи детям и семьям с детьми. Такую просветительскую деятельность школа активно ведет с 2015 года, а сейчас появилась возможность еще и консультировать. В министерстве образования Приморского края объяснили, что Служба оказания услуг открылась на базе Спасской школы-интерната еще в прошлом году. Семьям помогают специалисты в самых разных областях: социальные педагоги, воспитатели, учителя-дефектологи и педагоги-психологи. В 2020 году с марта по май было проведено почти 5 тысяч консультаций. Напомним, что плановый показатель на весь год – 10 тысяч. Почти 7 тысяч консультаций провели в онлайн-формате, 2906 прошли в формате личной встречи, а 283 – в рамках выездной работы.

- Более половины от общего количества консультаций – 6749 – провели для родителей детей в возрасте от семи до 18 лет, 2638 – для родителей с детьми от трех до семи лет, 613 – для родителей детей в возрасте до трех лет, – уточнила начальник отдела охраны прав детей министерства образования Приморского края Евгения Бик.

Министр образования региона Наталья Бондаренко объяснила, что главная задача федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» – обеспечить детям возможность получить качественное образование вне зависимости от места их проживания. Также, важно предоставить возможности профессионального развития для педагогов.

Напомним, что благодаря госпрограмме «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы в регионе функционируют 29 коррекционных школ, в который обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья.