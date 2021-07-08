«Весь переломанный, но надежда была»: в Приморье парень умер на глазах у очевидцев, не дождавшись скорую помощь

Пострадавший не дождался квалифицированной помощи. Фото: Ярослав ЮРИН

Настоящая трагедия разыгралась 8 июля в приморском селе Михайловка. Под колесами автоцистерны оказался велосипедист. Подробности этого происшествия еще предстоит выяснить специалистам, итог уже известен – парень скончался на месте происшествия на глазах у очевидцев.

По словам свидетелей, молодой человек ехал на велосипеде в наушниках. Судя по всему, он попросту не услышал приближающуюся машину, а вот почему водитель большегруза не среагировал – пока непонятно. В пресс-службе краевого ГИБДД отметили, что данных об учетной аварии еще не поступило.

Местные жители уверяют, что позвонили в экстренную службу незамедлительно. Однако то ли из-за загруженности, то ли из-за особенностей маршрутизации, квалифицированная помощь приехала не сразу и было уже поздно.

Расстроенные приморцы поделились кадрами с места трагедии в сети.

«От этого места ДТП до скорой помощи одна минута езды! Но у нас три машины на район. Ну можно было что-то сделать», «Там же больница есть в Михайловке и скорая должна быть или с Уссурийска едут?», «Есть целая ЦРБ в Михайловке. Я от нее в 300 метрах живу, но скорая к отчиму из Новошахтинска приехала. Как-то вот так по-хитрому оптимизировали», «Какой-то ужас творится, то роженицу не довезли, ребеночек умер, теперь человек посреди дороги», – высказывают мнения в интернете жители края.

«Комсомолка» уже обратилась за официальным комментарием в пресс-службу министерства здравоохранения Приморья.

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