100 лучших студентов Приморья получат работу и финансовую поддержку от государства

Правительство Приморского края заинтересовано в том, чтобы молодые кадры оставались в регионе, для этого есть все условия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье начался приём заявок для участия в конкурсе молодых специалистов в рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края». В этом году 100 лучших студентов смогут не только трудоустроиться на приморские предприятия, но и получить дополнительную финансовую поддержку и методическое сопровождение от государства на протяжении года, сообщает корреспондент «КП-Владивосток».

Как рассказала директор департамента по делам молодёжи Приморского края Елена Томчук, проект реализуется уже второй год и направлен на поддержку населения.

«Суть проекта заключается в поддержке молодых специалистов в Приморском крае. Правительство Приморского края заинтересовано в том, чтобы молодые кадры оставались в регионе, для этого есть все условия, но мы стараемся, чтобы их было ещё больше. Основная цель проекта - поддержка молодых специалистов, а также решение кадрового вопроса приоритетных для края отраслей экономики и социально значимых», - рассказала Елена Томчук.

Так, молодые специалисты благодаря конкурсу могут получить те рабочие места, которые предполагают карьерный рост, рост заработной платы, возможность обучения и получения дополнительного образования за счёт работодателя, а также получения бонусов и решения жилищного вопроса. Стоит отметить, что помимо работы победители и призёры конкурса в течение года получают дополнительную выплату к зарплате в размере 12 тысяч рублей, если его новое место работы совпадёт с местом жительства, или 22 тысяч рублей, если он захочет и переедет из одного населённого пункта Приморского края в другой для того, чтобы там работать. Примечательно, что эти условия распространяются не только на жителей Приморья, но и на молодых специалистов из других регионов.

Один из победителей конкурса в прошлом году – Дмитрий Шепелев – рассказал, что в Приморье приехал из Якутии для получения образования в Дальрыбвтузе и после получения диплома столкнулся с популярной проблемой многих выпускников – везде требуются специалисты с опытом работы.

Дмитрий Шепелев. Фото: primorsky.ru

«Я закончил Дальрыбвтуз в июле прошлого года и начал искать работу по своей специальности, но найти оказалось не так-то просто - везде требуются люди с опытом работы. В Инстраграме увидел, что ведётся набор молодых специалистов, посмотрел специальности, которые предлагали и меня заинтересовала одна из них - инженер второй категории службы линий. Решил поучаствовать. Подал заявку на конкурс в последний день, со мной связались, мне предстояло пройти онлайн-собеседование, после которого мне позвонил работодатель, который пригласил уже на очное собеседование непосредственно в самой компании. По результатам общения меня пригласили на работу», - рассказывает Дмитрий.

Он рассказал, что с декабря помимо заработной платы он также получает 22 тысячи рублей ежемесячной выплаты. Для молодого специалиста – это неплохое подспорье.

В 2021 году заявку на участие в конкурсе подали 30 крупных компаний Приморского края, одна из которых Дальневосточная Распределительная Сетевая Компания (далее ДРСК), в которую по итогу конкурса и был трудоустроен Дмитрий.

Как рассказала специалист по связям с общественностью Евгения Левада, ДРСК уже второй год принимает участие в конкурсе и в этом году они готовы трудоустроить пять молодых специалистов.

«Наша организация «Приморские электрические сети» - это филиал ДРСК, мы находимся в пяти регионах, наш филиал является крупнейшей электросетевой компанией Приморья. Специфика работы в энергетике достаточно сложная, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы привлекать молодые кадры, которые хотят работать именно в энергетике, хотят развиваться в этом направлении, расти. Конкурсный отбор выдаёт тех специалистов, которых мы готовы с удовольствием взять на работу. Дмитрий Шепелев работает у нас с декабря и находится на хорошем счету. Мы довольны результатами предыдущего конкурса и готовы принимать участие в дальнейшем. В этом году мы предоставляем пять вакансий на конкурс. Если есть молодые специалисты, которые заинтересованы в работе, то мы готовы принять их», - отметила Евгения Левада.

Евгения Левада. Фото: Анастасия Полетаева.

В департаменте по делам молодёжи отметили, что для участия в конкурсе молодых специалистов в социально значимых и приоритетных отраслях экономики Приморского края приглашаются граждане России до 35 лет включительно, закончившие колледж или вуз и получившие диплом об образовании в течение трех лет до дня проведения конкурса. Важно, чтобы кандидат, в случае победы, устраивался на работу в соответствии с полученной квалификацией впервые.