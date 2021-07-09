Школьников Приморского края ждут на учебу в Сибирский федеральный университет

Увеличение количества бюджетных мест повышает шансы поступить с СФУ.

В Сибирском федеральном университете, одном из крупнейших вузов восточной России, продолжается набор студентов на 2021-2022 учебный год. Отметим, что еще в прошлом году в СФУ объявили об увеличении количества бюджетных мест. Так, сейчас на бесплатное образование могут претендовать 4297 бакалавров и специалистов, 1375 магистров, 155 аспирантов. Например, на информатику и вычислительную технику для бакалавров количество бюджетных мест по сравнению с прошлым годом выросло на 96 мест. Теперь эти специальности смогут освоить 406 человек. Традиционно востребованное направление «юриспруденция» в этом году ждет на бесплатное обучение 81 бакалавра. На еще одну высококонкурсную группу «Экономика и управление» заявлено 133 бюджетных места на бакалавриат и 100 на специалитет.

Как отметили в приемной комиссии СФУ, рост числа бюджетных мест – это увеличение шансов учиться в ведущем вузе страны бесплатно. Ведь

СФУ как федеральный университет является точкой притяжения для школьников не только из Красноярска и Красноярского края, но и Тывы, Бурятии, Иркутской области, Хакасии и, конечно же, Приморского края.

В 2021 году при поступлении можно указать в заявлении до 5 направлений подготовки или специальностей, что повысит шансы на зачисление в университет.

КОНКРЕТНО

Документы в СФУ можно подать любым удобным способом:

- онлайн через АИС «Абитуриент»,

- через портал «Госуслуги»,

- с помощью операторов почтовой связи,

- лично в университете (Красноярск, проспект Свободный, 79(корпус Библиотеки) и проспект Красноярский рабочий, 95).

Для удобной навигации абитуриентов создан специальный сайт, где можно найти всю интересующую вас информацию.

Перечень документов, необходимых для поступления, можно посмотреть на сайте СФУ.

Телефон «горячей линии» 8-800-550-22-24 (*4024 - доступно только с мобильного), zayavlenie@sfu-kras.ru.